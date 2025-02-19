Автобус сбил женщину и тащил по Нижнему Новгороду до звонка из ГИБДД

В Нижнем Новгороде автобус сбил женщину и тащил по городу до звонка из ГИБДД

На площади Революции в Нижнем Новгороде водитель автобуса наехал на женщину и протащил ее по городу до момента, когда ему позвонили из ГИБДД. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«33-летняя Динара приехала на вокзал с билетом до Москвы. Выходила из такси далеко от пешеходного перехода, там на нее наехал ПАЗик. Водитель ничего не заметил и поехал дальше», — отмечается в публикации.

Пострадавшую заметили под колесами очевидцы наезда, которые сообщили в скорую помощь и полицию. При этом водитель остановился только после того, как ему позвонили инспекторы, утверждает Ni Mash.

Врачи госпитализировали женщину, но доставить ее живой в больницу не удалось. В областной ГИБДД подтвердили факт наезда автобуса на пешехода.

«В 12:30 на пл. Революции г.Н.Новгорода, водитель автобуса совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, перед близко идущим транспортом», — отмечается в сводке происшествий, размещенной в Telegram-канале «Госавтоинспекция Нижегородской области».

Ранее на видео попало, как инспектор ДПС встал на пути у собачьей упряжки на Камчатке.