Появилось видео, как военный «КамАЗ» сбил мужчину на глазах у его детей

В Волгограде военный «КамАЗ» сбил мужчину на пешеходном переходе прямо на глазах у детей. Кадры с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Волгоград Поймет»

«Мужчина слез с пенни-фартинга (велосипеда с большим колесом) и шел по переходу вместе с детьми на зеленый свет. В этот момент по крайней левой полосе несся военный грузовик, водитель которого даже не притормозил», — пишет Telegram-канал Baza.

Глава семейства погиб на месте. Им оказался реставратор Сергей Типайлов. Сзади него ехали дочка и сын на самокатах.

Впоследствии тот же военный грузовик влетел в УАЗ и снова уехал с места аварии. Виновником ДТП оказался 39-летний мужчина, его задержали.

До этого сообщалось, что пьяный экс-сотрудник ГИБДД сбил бойца СВО в Воронежской области и теперь пытается избежать наказания. За рулем мотоцикла был 26-летний Богдан Коротких из села Хохол, который вернулся с СВО в начале года из-за проблем со спиной. За рулем Kia Sportage же находился 52-летний экс-начальник ОГИБДД ОМВД РФ по Хохольскому району Игорь Замятин. По словам близких Богдана, когда они приехали на место ДТП, мужчина был пьян, смеялся и кидался на всех.

Ранее в Подмосковье Lada влетела в женщину с ребенком и попала на видео.