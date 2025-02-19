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В Челябинске в результате ДТП погибли четверо человек

МЧС: в Челябинске в аварии с легковушкой и грузовиком погибли четверо человек
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МЧС Челябинской области

В Челябинске в результате столкновения легкового автомобиля Pontiac с грузовиком Howo погибли четверо человек, еще двое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Авария произошла в ночь на 19 февраля.

Сотрудники МЧС прибыли на место ДТП, чтобы деблокировать погибших и пострадавших.

В Telegram-канале местной Госавтоинспекции сообщается, что автомобильная авария произошла на проспекте Ленина. Жертвами автоаварии стали водитель легковушки и трое его пассажиров. Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Накануне сообщалось, что в Москве легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС. Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как легковой автомобиль горит на проезжей части, а машина МЧС перевернулась на бок.

Ранее сообщалось, что в России запретят заглушки для ремней безопасности.

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