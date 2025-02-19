Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появилось видео, как Toyota Chaser разорвало на части в «жестоком» ДТП

В Приморье на видео попало, как Toyota Chaser разорвало на части в ДТП

В Приморском крае в городе Уссурийске столкнулись Toyota Chaser и Toyota Alphard. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Жесткое ДТП в Уссурийске, в котором Chaser разорвало на две части, попало на видео. <…> Виновник на Chaser находился за рулем в состоянии опьянения и не имел водительских прав», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина Toyota Chaser поворачивает и выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается Toyota Alphard. От удара легковой автомобиль начинает вращаться, после чего его разрывает на две части, одна из которых отлетает на несколько метров.

Также на записи видно, что запчасти от машины Toyota Chaser разбросало по проезжей части. Кроме того, мужчина, который был за рулем Toyota Alphard, подошел к водителю Toyota Chaser, лежавшему на дороге: от удара приморец вылетел на проезжую часть.

Ранее в Приморье на видео попал разорванный после ДТП автомобиль.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами