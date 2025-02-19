Появилось видео, как Toyota Chaser разорвало на части в «жестоком» ДТП

В Приморье на видео попало, как Toyota Chaser разорвало на части в ДТП

В Приморском крае в городе Уссурийске столкнулись Toyota Chaser и Toyota Alphard. Об этом сообщает Telegram-канал «Владивосток, Приморье, Россия».

«Жесткое ДТП в Уссурийске, в котором Chaser разорвало на две части, попало на видео. <…> Виновник на Chaser находился за рулем в состоянии опьянения и не имел водительских прав», — говорится в сообщении.

Видеорегистратор автомобиля, водитель которого стал очевидцем аварии, запечатлел инцидент. На кадрах видно, как машина Toyota Chaser поворачивает и выезжает на встречную полосу движения, где в нее врезается Toyota Alphard. От удара легковой автомобиль начинает вращаться, после чего его разрывает на две части, одна из которых отлетает на несколько метров.

Также на записи видно, что запчасти от машины Toyota Chaser разбросало по проезжей части. Кроме того, мужчина, который был за рулем Toyota Alphard, подошел к водителю Toyota Chaser, лежавшему на дороге: от удара приморец вылетел на проезжую часть.

Ранее в Приморье на видео попал разорванный после ДТП автомобиль.