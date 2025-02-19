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На видео попало задержание министра транспорта

В Челябинской области задержали министра транспорта

В Челябинской области задержали министра дорожного хозяйства и транспорта Алексея Нечаева. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Региональное УФСБ сообщило о задержании министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева. Проводятся оперативные мероприятия», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов уводят Нечаева.

По информации источника, в конце 2024 года был арестован заместитель министра дорожного хозяйства области Станислав Харченко. Его обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями, с этим были связаны многомиллионные госконтракты в сфере дорожного хозяйства.

До этого сообщалось, что 69-летняя россиянка провернула аферу по двойной продаже машины Hyundai Solaris в Краснодарском крае.

Ущерб составил 1,3 млн рублей. В отношении нарушительницы завели уголовное дело, теперь женщину могут на девять лет отправить в места лишения свободы.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще сдавать на права с первого раза.

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