Полноприводные минивэны «Соболь NN 4x4» начали продавать в России

В РФ начались продажи семиместных минивэнов «Соболь NN 4x4» за 4,8 млн рублей

В России начались продажи семиместных полноприводных минивэнов «Соболь NN 4x4», сообщает quto.ru. Цена автомобиля — от 4,8 млн рублей.

«В базовой комплектации есть кондиционер, а также обширный зимний пакет: в него входят предпусковой подогреватель двигателя, два жидкостных отопителя салона, автономный сухой отопитель, плюс подогревы ветрового стекла, зеркал и передних сидений», — говорится в сообщении портала.

Автомобиль получил 150-сильный 2,5-литровый турбодизель и шестиступенчатую механическую коробку передач. Полный привод реализован по схеме «парт-тайм», с жестким подключением передней оси.

До этого стало известно, что в России стартовали продажи гибридных китайских кроссоверов Rox 01. Автомобили представлены в двух комплектациях — Family edition и Business lounge edition.

Автомобиль Rox Motor 01 выпускается в шестиместном и семиместном исполнении. Длина машины составляет 5050 мм, колесная база – 3010 мм. Силовая установка внедорожника представляет собой последовательный гибрид. Бензиновый двигатель 1.5 служит для подзарядки тяговой батареи, в движение машину приводят электромоторы суммарной мощностью 476 л.с. Запас хода на электротяге составляет 235 км, с учетом ДВС – 1338 км. Разгон до 100 км/ч занимает 5,5 секунды.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» запатентовал экзотическое название для Lada.