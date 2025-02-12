Стало известно, чем водители занимаются в пробках

Портал Авто Mail провел опрос и выяснил, на что водители тратят время в автомобильных пробках.

«Самыми популярными занятиями в дорожных пробках оказались прослушивание музыки и «смотрение по сторонам». На это тратят свое время 77% и 41% респондентов соответственно. Каждый пятый автомобилист сидит в телефоне или разговаривает по нему», — отмечает портал.

Кроме того, каждый десятый водитель прослушивает аудиокниги. Чуть меньше автомобилистов поет за рулем, употребляет пищу или пьет безалкогольные напитки.

13% убираются в салоне, а некоторые умудряются танцевать, читать книги, краситься, делать прически и бриться. 7% респондентов смотрят кино.

Согласно опросу «Авто.ру», при покупке нового автомобиля россияне испытывают всплеск уверенности и приятное волнение, но почти четверть из них считают покупку машины рутиной.

Половина опрошенных отметили, что подобный выбор сопровождается не только предвкушением и волнением, но и всплеском уверенности и энтузиазма. Противоположное мнение у 24% респондентов, которые считают покупку автомобиля рутинным делом, не доставляющим особых эмоций.

Респонденты также поделились впечатлениями от запуска двигателя перед первой поездкой: у многих это событие сопровождается приятным волнением, треть опрошенных признались, что испытывали «мурашки» от выброса гормона счастья — дофамина. Также участники поделились, что, помимо восторга и гордости, покупка автомобиля придает им уверенности.

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