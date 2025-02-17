Названы регионы России, в которых больше всего штрафуют водителей

В России за 2024 год было заведено 255 млн административных дел за нарушения Правил дорожного движения (ПДД), а общая сумма штрафов составила 176,3 млрд рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику административной практики Госавтоинспекции.

«Традиционные лидеры по количеству вынесенных постановлений — Москва, Московская область, Татарстан и Санкт-Петербург. Рост числа штрафов происходил на фоне роста автопарка — на 1,8 млн единиц, до 67,75 млн автомобилей (52,9 млн из них — легковые)», — отмечается в публикации.

На штрафы, выписанные с помощью автоматических комплексов фото- и видеофиксации, пришлось 93% оформленных нарушений ПДД. В Москве за 2024 год было выписано 42,9 млн штрафов на сумму 33,3 млрд рублей, в Московской области — 41,6 млн штрафов на сумму 25,3 млрд рублей, в Татарстане — 9,3 млн штрафов на 5,8 млрд рублей, в Санкт-Петербурге — 8,9 млн штрафов на 7,2 млрд рублей.

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