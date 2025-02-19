Бизнес-седаны Dongfeng Aeolus Shine Max подешевели в России на 100 тысяч рублей

В России подешевели седаны Dongfeng Aeolus Shine Max, сообщает портал «Автоновости дня».

«Dongfeng Aeolus Shine Max продается в России в трех комплектациях: Comfort, Premium и Luxury. Первые две доступны с прямой скидкой в 100 тыс. и 200 тыс. рублей соответственно, а для топовой версии Luxury, у которой этот дисконт составлял 391 тыс. рублей, он вырос еще на 100 тыс. рублей — до 491 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

Длина седана составляет 4797 мм при колесной базе 2770 мм. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 190 л.с. (320 Нм) и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

В самую максимальную комплектацию входят цифровая приборная панель (12,3 дюйма) и сенсорный экран мультимедиа (10,25 дюйма), акустика Jamo и девять динамиков, передние сиденья с электрорегулировками, беспроводная зарядка для смартфонов и охлаждаемый бокс в центральном подлокотнике. Также седан получил панорамную крышу с люком, систему бесключевого доступа, зеркала заднего вида с обогревом и прочие опции.

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