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Кроссоверы Belgee подорожали в России на 200 тысяч рублей

В России подорожали кроссоверы Belgee X70 на 200 тысяч рублей
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Belgee

В России подорожали кроссоверы Belgee X50 и X70 белорусской сборки, сообщает портал «Автоновости дня».

«Младший» кроссовер Belgee X50 подорожал на 180 тыс. рублей. Кроссовер Belgee X70, являющийся копией «старого» Geely Atlas Pro, прибавил в цене на 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении портала.

Это уже второе обновление прайс-листов на автомобили Belgee в феврале 2025 года. В начале месяца они подешевели.

До этого стало известно, что Tank увеличил цены на внедорожники моделей 300 и 500.

Все комплектации этих автомобилей в начале ноября 2024 года подорожали на 50–150 тыс. рублей, или на 0,8–2,3%. Tank 300 во всех четырех версиях подорожал на 50 тыс. рублей и стоит от 4,3 млн рублей до 4,9 млн рублей.

У Tank 500 на 50 тыс. рублей подорожала версия Urban с гибридной силовой установкой (бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 245 л.с. и 54-сильный электродвигатель). Другие комплектации этого внедорожника подорожали на 150 тыс. рублей.

Ранее в России начались продажи нового китайского кроссовера Rox 01.

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