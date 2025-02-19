Мошенники убедили водителя под Нижним Новгородом отдать им 840 игровых ноутбуков

В Нижегородской области мошенники выманили у водителя 840 ноутбуков на 96 млн рублей

В Нижегородской области мошенники обманули водителя, перевозившего 840 игровых ноутбуков общей стоимостью 96 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал News NN.

«Ворам удалось обмануть водителя, который перевозил технику. Неизвестный позвонил ему, представился сотрудником транспортной компании и заверил, что ноутбуки надо выгрузить в другую машину на территории Дзержинска», — отмечается в публикации.

Груз дорогостоящей техники водитель перевозил из Москвы в Пермь. Добычей злоумышленников стали ноутбуки Gigabyte G6X.

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