Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мошенники убедили водителя под Нижним Новгородом отдать им 840 игровых ноутбуков

В Нижегородской области мошенники выманили у водителя 840 ноутбуков на 96 млн рублей
close
Depositphotos

В Нижегородской области мошенники обманули водителя, перевозившего 840 игровых ноутбуков общей стоимостью 96 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал News NN.

«Ворам удалось обмануть водителя, который перевозил технику. Неизвестный позвонил ему, представился сотрудником транспортной компании и заверил, что ноутбуки надо выгрузить в другую машину на территории Дзержинска», — отмечается в публикации.

Груз дорогостоящей техники водитель перевозил из Москвы в Пермь. Добычей злоумышленников стали ноутбуки Gigabyte G6X.

До этого «АвтоВАЗ» перечислил десять лучших подарков для водителей. В их числе оказались набор инструментов, диагностический сканер, автомобильный пылесос, термокружка и новые коврики.

Ранее были названы четыре слабых места китайских автомобилей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами