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«АвтоВАЗ» назвал 10 лучших подарков для водителей

«АвтоВАЗ» перечислил 10 лучших подарков для водителей
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Shutterstock/FOTODOM

Отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» назвал лучшие подарки для водителей. Их перечислила пресс-служба компании.

В первую очередь компания посоветовала обратить внимание на набор инструментов хорошего качества, который всегда будет кстати для тех, кто «хотя бы изредка крутит гайки».

«Качественный набор способен пройти со своим владельцем через года, сквозь череду сменяемых машин, велосипедов и газонокосилок», — считают на «АвтоВАЗе».

В списке хороших подарков также оказались диагностический сканер, автомобильный пылесос, термокружка, новые коврики и ароматизатор в салон. Также водителю можно подарить видеорегистратор. А вот в летние дни автомобилисту пригодится иметь в багажнике сумку-холодильник.

«Именное портмоне для автодокументов. Вещь нужная хотя бы потому, что имеет свойство изнашиваться. Второй вариант — брелок для поиска автомобильных ключей», — заявили на заводе.

До этого «АвтоВАЗ» остановил сборку ряда версий Lada Vesta, включая все комплектации седана Cross.

Согласно прайс-листам завода, пометка «не производится» появилась напротив семи комплектаций седана Vesta из 11, универсал в стандартном исполнении не выпускается в восьми версиях из 10, а в версии SW Cross — в трех из пяти доступных комплектаций.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал, почему снял с выпуска Lada Vesta.

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