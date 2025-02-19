Кроссоверы Denza N7 получили систему «Глаз Бога»

В Китае начались продажи кроссовера Denza N7 с новой системой помощи водителю God's Eye (Глаз Бога). Об этом сообщает carnewschina.com. Стоимость начальной версии автомобиля составит 260 тыс. юаней (3,2 млн рублей по курсу на момент публикации).

God's Eye — новая система автономного вождения. В версии B для Denza N7 предусмотрены 12 камер и 17 радаров, расположенных по периметру автомобиля. Также есть фронтальный лидар, который значительно улучшает возможности машинного зрения.

Длина автомобиля составляет 4860 мм при колесной базе 2940 мм. В начальной версии кроссовер оснащается одним электродвигателем мощностью 313 л. с. Более дорогая конфигурация включает два электромотора с суммарной отдачей 530 л. с. В зависимости от комплектации, запас хода модели составляет 630 или 702 км.

До этого стало известно, что в Китае начинаются продажи пятидверного хетчбэка Wuling Hongguang Mini EV.

Новый Wuling Мini EV значительно больше машины первого поколения. Его длина составляет 3256 мм (чуть длиннее автомобиля ВАЗ-1111 «Ока»), ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм. Колесная база — 2190 мм. Минимальный радиус поворота всего 4,5 метра. Объем багажника составляет 123 литра. Кроме того, в автомобиле есть 19 мест для хранения вещей. В салоне могут разместиться четыре человека.

Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч. Запас хода нового Mini EV составляет 205 км, а максимальная скорость – 100 км/час.

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