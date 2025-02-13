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В Китае начинаются продажи хетчбэка размером с «Оку»

Wuling начинает продажи пятидверного хетчбэка Mini EV размером с «Оку»
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Wuling

В Китае начинаются продажи пятидверного хетчбэка Wuling Hongguang Mini EV. Об этом сообщает carnewschina.com.

Новый Wuling Мini EV значительно больше машины первого поколения. Его длина составляет 3256 мм (чуть длиннее автомобиля ВАЗ-1111 «Ока»), ширина — 1510 мм, высота — 1578 мм. Колесная база — 2190 мм. Минимальный радиус поворота всего 4,5 метра. Объем багажника составляет 123 литра. Кроме того, в автомобиле есть 19 мест для хранения вещей. В салоне могут разместиться четыре человека.

Автомобиль оснащен аккумулятором емкостью 16,2 кВт·ч. Запас хода нового Mini EV составляет 205 км, а максимальная скорость – 100 км/час.

В комплектацию включены кондиционер, электростеклоподъемники, отопитель, аудиосистема, камера заднего вида, две подушки безопасности и другие опции. Некоторыми функциями автомобиля можно управлять с помощью специального приложения для мобильного телефона. Цена автомобиля начинается от 40 тыс. юаней (510 тыс. рублей по курсу на момент публикации).

Ранее были названы цены на новую модель «АвтоВАЗа» Lada Iskra.

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