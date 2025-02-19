Стало известно о планах петербургского автозавода сократить выпуск машин Xcite

«Автозавод Санкт-Петербург» сократит выпуск машин Xcite почти в три раза

Предприятие «Автозавод Санкт-Петербург» планирует сократить производство автомобилей марки Xcite в 2,5 раза в 2025 году. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на материалы компании.

Согласно планам компании, завод планирует собрать в текущем году 6,5 тысячи автомобилей. В прошлом году предприятие изготовило около 16,5 тысячи машин. Однако, по информации авторов, первоначальные планы были значительно выше — 25 тысяч транспортных средств.

Причины сокращения производственных мощностей в компании не уточнили. Журналисты предположили, что снижение плановых показателей в 2025 году может быть связано с внутренними и внешними факторами, включая экономические и производственные трудности.

В конце января российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал снижать суточный объем производства автомобилей Lada. Самое большое снижение коснулось производства модели Vesta, здесь сход с конвейера составляет 20 автомобилей в час. Производство автомобилей корректируется под потребности рынка.

Ранее стало известно, что в России появится новый автобренд Tenet.