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Дилеры «АвтоВАЗа» начали продавать новую версию Lada Niva Travel

В России начались продажи Lada Niva Travel в редком цвете «Платина»
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Avtograd/VK

К российским дилерам «АвтоВАЗа» начали поступать автомобили Lada Niva Travel в редком цвете «Платина», сообщает паблик Avtograd в социальной сети «ВКонтакте».

«Вообще редчайший автомобиль. Lada Niva Travel в цвете «Платина» буквально всего несколько штук было покрашено в конце прошлого года, и вот парочка таких появилась в Башкирии у местного дилера Lada», — говорится в сообщении паблика.

До этого «АвтоВАЗ» начал устанавливать на внедорожники Lada Niva Travel новый трехспицевый руль.

На руле отсутствует надпись Airbag, которая обычно есть на всех рулях с водительской подушкой безопасности. Помимо этого, на ободе руля имеются приливы под правильный хват.

Кроме того, «АвтоВАЗ» в течение двух лет обновит внедорожник Lada Niva Travel. Автомобиль получит новую решетку радиатора. Кроме того, внедорожник оснастят полностью светодиодными фарами.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» выпустил новую Lada Niva Travel.

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