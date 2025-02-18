Россияне стали чаще успешно сдавать на права с первого раза

В России выросла доля жителей, которые сдают экзамен по вождению «в городе» с первого раза: по итогам 2024 года показатель достиг 13,8%, тогда как в 2023-м он составлял 12,1%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Госавтоинспекции.

Президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева заявила, что показатель увеличился благодаря изменениям в регламенте МВД по сдаче экзаменов на права с 1 апреля 2024 года. По ее мнению, россияне боятся ждать по полгода после неудачи и стараются сдать «город» с первых трех попыток.

Суммарно за 2024 год в России выдали 1,34 млн водительских прав.

Напомним, что с 1 апреля 2024 года в России вступили в силу поправки в федеральный закон «О безопасности дорожного движения». Согласно этим поправкам, меняются срок действия и порядок получения некоторых водительских прав, регламент экзамена в автошколе и вводятся единые страховые сертификаты для водителей из РФ и Белоруссии.

В частности, изменения произошли в балльной системе при сдаче экзаменов. Теперь будет допускаться семь штрафных баллов, а не пять, как сейчас.

Ранее в Госдуме захотели разрешить россиянам сдавать на права экстерном.