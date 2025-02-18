69-летняя россиянка провернула аферу по двойной продаже машины

В Краснодарском крае пенсионерку поймали на афере с продажей авто

В Краснодарском крае 69-летняя женщина дважды продала свой автомобиль. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

«Жительница Крымского района продала новороссийской транспортной компании личный «Хендай Солярис». Узнав, что у компании есть услуги лизинга, она взяла в аренду на несколько месяцев уже проданный, но такой любимый свой автомобиль», — говорится в сообщении.

По информации источника, после продажи злоумышленница не успела обратиться в МРЭО ГИБДД, не установила ограничения и не произвела регистрационные действия, что позволило ей продать свою иномарку второй раз.

Ущерб компании-владельца составил 1,3 млн рублей. В отношении пенсионерки завели уголовное дело, теперь женщину могут на девять лет отправить в места лишения свободы.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области 17 февраля пассажир напал на водителя такси и избил его лопатой. Инцидент произошел возле сторожки охранника, который не стал вмешиваться в конфликт.

Ранее легковой автомобиль загорелся после столкновения с машиной МЧС в Москве.