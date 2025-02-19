Япония увеличила экспорт автозапчастей в Россию

Япония в январе 2025 года сократила поставки в Россию легковых автомобилей на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом на 11% выросли поставки запчастей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные минфина Японии.

«Япония в январе уменьшила поставки легковых автомобилей в Россию на 18,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 7,71 тыс. единиц», — говорится в сообщении агентства.

При этом поставки в Россию запчастей для автомобилей выросли на 11%. На легковые автомобили и запчасти приходится более 52% японского экспорта в РФ.

До этого стало известно, что за весь 2024 год жители России потратили на покупку подержанных машин 6,95 трлн рублей, это на 19% больше, чем в 2023 году (5,84 трлн рублей). Таким образом, финансовая емкость вторичного рынка в минувшем году установила новый рекорд.

Отмечается, что сильнее всего выросли затраты на покупку китайских машин с пробегом. В 2024 году жители России приобрели подержанные авто из КНР на сумму 273,2 млрд рублей – в 2,3 раза больше, чем в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в России на треть выросли продажи автомобилей с пробегом.