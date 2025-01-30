Россияне в 2024 году потратили рекордные 7 трлн рублей на подержанные авто

В 2024 году жители России потратили на покупку новых легковых автомобилей рекордные 7 трлн рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное исследование «Газпромбанк автолизинга» и агентства «Автостат».

«За весь прошлый год жители России потратили на покупку подержанных машин 6,95 трлн рублей, это на 19% больше, чем в 2023 году (5,84 трлн рублей). Таким образом, финансовая емкость вторичного рынка в минувшем году установила новый рекорд», — говорится в исследовании.

Отмечается, что сильнее всего выросли затраты на покупку китайских машин с пробегом. В 2024 году жители России приобрели подержанных авто из КНР на сумму 273,2 млрд рублей — в 2,3 раза больше, чем в 2023 году.

До этого стало известно, что китайский Haval Jolion стал самым популярным кроссовером в России по итогам 2024 года.

В 2024 году продажи Haval Jolion увеличились в 1,5 раза и составили 83,8 тыс. экземпляров. На втором месте находится Chery Tiggo 7 Pro Max, который в 2024 году разошелся тиражом в 64,8 тыс. машин. Третье место занимает Chery Tiggo 4 Pro с результатом 52,7 тыс. единиц. Далее следует Lada Niva Travel, показатель которого в прошлом году составил 50 тыс. машин. Замыкает пятерку лидеров Geely Monjaro — 47,8 тыс. проданных автомобилей.

Ранее сообщалось, что кержанные авто до 5 лет вышли на второе место по предложению в России.