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В России на треть выросли продажи автомобилей с пробегом

«Автостат»: продажи автомобилей с пробегом в России выросли на 30%
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Илья Наймушин/РИА Новости

В России в январе 2025 года было продано 420 тыс. автомобилей с пробегом, что на 29,4% больше, чем за такой же месяц прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что более половины (51,5%) вторичного рынка в первый месяц 2025 года пришлось на пять марок. На первом месте находится Lada, показатель которой в январе составил 111,2 тыс. единиц. Среди подержанных иномарок традиционно первенствует Toyota (42,4 тыс. ед.). Далее следуют Kia и Hyundai (22,6 тыс. и 22 тыс. ед. соответственно). Замыкает топ-5 японский Nissan (18,2 тыс. ед.).

По данным аналитического агентства «Автостат», в России по итогам 2024 года средняя стоимость автомобиля с пробегом составила 1,18 млн рублей.

«Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом растет на протяжении последних пяти лет, но в последние два года ее рост замедляется. Так, в 2020 году она увеличилась на 10%, в 2021-м – на 22%, в 2022-м – на 33%, в 2023-м – на 17%, а теперь уже на 13%», — отметили в «Автостате».

Также в 2024 году в России купили 1,57 млн новых легковушек. Как подчеркивают в агентстве, российский авторынок показал наилучший результат за последние пять лет.

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