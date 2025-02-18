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«Крови много было»: В Новосибирске на видео попала массовая драка на дороге

В Новосибирске на видео попало, как толпа мужчин подралась на проезжей части

В Новосибирске мужчины устроили массовую драку на проезжей части. Об этом сообщает Telegram-канал Act-54 Black.

«Сегодня ночью возле ночного клуба на Серебренниковской произошла массовая драка <…> Крови много было», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, как двое мужчин дерутся на дороге, при этом в процессе один из конфликтующих стягивает одежду со своего оппонента. Далее к драке присоединяются еще несколько мужчин, при этом очевидцы, среди которых есть женщина, пытаются разнять конфликтующих.

До этого сообщалось, что в Ленинградской области 17 февраля пассажир напал на водителя такси и избил его лопатой.

На кадрах видно, как таксист пинает пассажира и садится в автомобиль. Мужчина открывает дверь, и конфликтующие начинают ее ломать. После этого пассажир берет у женщины лопату и бьет ей таксиста. На записи также видно, что лопата сломалась от ударов, поэтому злоумышленник начинает бить по автомобилю черенком.

Ранее в Тольятти водный пистолет атаковал женщину.

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