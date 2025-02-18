Пассажир избил таксиста лопатой в Ленобласти, это попало на видео

В Ленобласти на видео попало, как пассажир избил таксиста лопатой

В Ленинградской области 17 февраля пассажир напал на водителя такси и избил его лопатой. Об этом сообщает Telegram-канал «78. Новости».

«Конфликт произошел сегодня ночью в СНТ «Сестроречье». Агрессивный пассажир не хотел выходить из машины, и после того, как водитель открыл ему дверь, он накинулся на таксиста», — говорится в сообщении.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как таксист пинает пассажира и садится в автомобиль. Мужчина открывает дверь, и конфликтующие начинают ее ломать. После этого пассажир берет у женщины лопату и бьет ей таксиста. На записи также видно, что лопата сломалась от ударов, поэтому злоумышленник начинает бить по автомобилю черенком.

По информации источника, сотрудники правоохранительных органов разбираются в произошедшем. Мужчину, напавшего на водителя такси, ищут.

Инцидент произошел возле сторожки охранника, который не стал вмешиваться в конфликт.

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