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На мойке в Тольятти водный пистолет атаковал женщину

В Тольятти на мойке пистолет выстрелил залпом воды в лицо женщины

В Тольятти на автомойке водный пистолет выстрелил в лицо женщине. Об этом сообщает Telegram-канал «Самара ДТП».

«Пистолет на автомойке самообслуживания может покалечить. Так случилось с моей мамой. Купюроприемник не хотел принимать деньги, но потом после принятия денег и включения программы сработал пистолет и выстрелил в лицо», — рассказал житель Тольятти.

Камера, установленная на автомойке, запечатлела инцидент. На кадрах видно, как женщина оплачивает мойку, в этот момент срабатывает пистолет, который начинает разбрызгивать воду во все стороны. После произошедшего женщина держится за лицо.

По информации источника, врачи зафиксировали у пострадавшей травму переносицы. Кроме того, водный пистолет сломал ей очки.

До этого сообщалось, что в Краснодарском крае 69-летняя женщина дважды продала свой автомобиль. В отношении пенсионерки завели уголовное дело, теперь ее могут на девять лет отправить в места лишения свободы.

Ранее хулиган угрожал секснасилием матери пассажира в автобусе .

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