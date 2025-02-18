Honda назвала условие для возобновления переговоров с Nissan

FT: Honda возобновит переговоры об объединении только после ухода главы Nissan

Японская компания Honda готова возобновить переговоры об объединении с Nissan только после ухода Макото Утиды с поста главного исполнительного директора последней, сообщает interfax.ru со ссылкой на Financial Times.

«Утида был одним из главных сторонников сделки с Honda, однако его отношения с главой этой компании Тосихиро Мибе ухудшились на фоне разочарования последнего в скорости реструктуризации бизнеса Nissan и обеспокоенности масштабами финансовых проблем потенциального партнера», - говорится в сообщении издания.

В декабре 2024 года автопроизводители заявили о том, что пришли к соглашению начать переговоры о слиянии в холдинговую компанию к 2026 году. Предполагалось, что в рамках новой компании Honda и Nissan будут работать под собственными брендами.

В феврале 2025 года Nissan Motors приняла решение прекратить переговоры о слиянии с Honda Motors.

«Переговоры велись по модели холдинговой компании, но условия, такие как доля интеграции, не были согласованы. Honda предложила вариант сделать Nissan дочерней компанией, однако из-за сильного сопротивления внутри Nissan переговоры было решено прекратить», - говорилось в сообщении агентства Nikkei Asia.

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