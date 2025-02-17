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Kaiyi представит в РФ два обновленных кроссовера в 2025 году

Бренд Kaiyi начнет продавать в РФ полноприводные автомобили
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KAIYI

Китайский автомобильный бренд Kaiyi, автомобили которого собираются на калининградском «Автоторе» анонсировал на 2025 год минимум два обновления модельного ряда. Об этом сообщается в релизе Kaiyi, поступившем в «Газету.Ru».

«В 2025 году штаб-квартира Kaiyi Auto планирует вывести на российский рынок минимум две новинки, одной из которых является полноприводная версия флагманского кроссовера Kaiyi X7. Это новое поколение кроссовера, который был впервые представлен в России в начале 2024 года», — отмечается в сообщении Kaiyi.

Обновленный кроссовер получит функцию голосового управления, а также возможность подключения смартфона через Apple CarPlay и Android Auto. Кроме того, у машины будет доработана подвеска и появится два новых варианта оформления салона.

Начало продаж полноприводного X7 Kunlun запланировано на третий квартал. Тогда же в Россию обещают привезти кроссовер X3 Pro с новым дизайном передней части кузова. Кроме того, Kaiyi изучает возможность вывода на российский рынок гибридной модификации X7.

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