Пикап Sinotruk Bolden S6 появится в России в 2025 году

На российском рынке в 2025 году появится пикап Sinotruk Bolden S6. Об этом сообщила компания «Мотор-Плейс», которая организует поставки автомобилей этой марки.

«Bolden S6 оснащен задней рессорной подвеской, что делает его более практичным для эксплуатации в сложных условиях. В стандартной версии автомобиль комплектуется механической коробкой передач и системой полного привода Part-time 4WD, однако также будет доступна модификация с автоматически подключаемым полным приводом», — отмечается в сообщении.

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Пикап Bolden S6 снабжен турбодизелем мощностью 177 л.с. и крутящим моментом 410 Нм. Автомобиль будет доступен в России с двумя вариантами колесной базы. Длина короткобазного пикапа 5365 мм, длиннобазного — 5645 мм. Для версии с АКП предусмотрен двухзонный климат-контроль.

Цены на S6 не объявлены: их назовут ближе к старту продаж, который запланирован на первое полугодие 2025 года.

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