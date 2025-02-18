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«Очень дорого»: в России продают раритетный Москвич-412 с маленьким пробегом

В России выставили на продажу новый Москвич-412 за 1,2 млн рублей
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OB production/Shutterstock/FOTODOM

В Амурской области продают раритетный седан Москвич-412 1977 года выпуска с пробегом около пяти тысяч километров, сообщает «Российская газета». Собственник оценил автомобиль в 1,2 млн рублей, что, по мнению издания, очень дорого.

«Кузов автомобиля выкрашен в цвет «Золотое руно» — соответствующая наклейка сохранена. Хром, оптика, стекла, салон — все находится в идеальном эстетическом состоянии. Одна из примет «Москвича» — двухцветные колеса с белым ободом», — говорится в сообщении издания.

Модель, появившаяся в продаже, также примечательна тем, что выпущена в первый год начала серийной сборки на конвейере «Ижевского автозавода».

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Юнебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России продают новую «Оку» без пробега.

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