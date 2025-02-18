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Москвичей предупредили о продаже с аукциона их машин из-за штрафов

Дептранс: автомобили москвичей продадут с аукциона из-за неоплаченных штрафов
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Департамент транспорта Москвы

Автомобили москвичей могут продать с аукциона из-за неоплаченных штрафов. Об этом предупредил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Получили штраф за неправильную парковку? Не затягивайте с оплатой. Это поможет избежать неприятностей, с которыми столкнулись владельцы этих авто.
Они нарушали правила парковки и не оплачивали штрафы в течение 60 дней. Общая задолженность составила 246 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Отмечается, что ФССП арестовала авто за долги, после чего отправила их на спецстоянку. В Дептрансе предупредили, что в случае отказа оплатить штраф, судебные приставы могут продать машину с аукциона в счет погашения долга.

До этого сообщалось, что в Москве автомобили марки BMW без номеров чаще других отправляли на спецстоянки для проверки полицией в 2024 году.

«Всего за прошлый год 3037 машин без номеров переместили эвакуаторы «Московского паркинга» по решению Антитеррористической комиссии. Почти 10% из них были марки BMW», — заявил столичный Дептранс.

Ранее транспортный коллапс парализовал Можайское шоссе.

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