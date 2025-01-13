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В Москве тысячи владельцев BMW оказались виновны в серьезном нарушении

В Москве три тысячи BMW без номеров отправили на штрафстоянки в 2024 году
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Павел Бедняков/РИА Новости

В Москве автомобили марки BMW без номеров чаще других отправляли на спецстоянки для проверки полицией в 2024 году. Об этом сообщает столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«Всего за прошлый год 3037 машин без номеров переместили эвакуаторы «Московского паркинга» по решению Антитеррористической комиссии. Почти 10% из них были марки BMW», — говорится в публикации.

Также 230 случаев отправки автомобилей из-за отсутствия госномеров приходится на марку Geely, еще 164 и 143 случая — на Mercedes и Toyota соответственно.

Отмечается, что машины без номеров или с подложными номерами могут быть причастны к криминальной деятельности или находиться в угоне.

До этого пожарные защитили от огня спецстоянку ГИБДД, которая находится рядом с горящим заводом по выпуску ацетона в Гатчине Ленинградской области.

Пожар на территории завода по производству ацетона начался утром 10 января. В 6:10 (совпадает с МСК) в районе предприятия раздались звуки взрывов и здание загорелось. На месте ЧП произошел разлив топлива.

Ранее московские эвакуаторы нарядили в помощников Деда Мороза.

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