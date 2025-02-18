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«Это катастрофа»: транспортный коллапс парализовал Можайское шоссе

Транспортный коллапс из-за ДТП парализовал движение на Можайском шоссе
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Жители столицы пожаловались на огромную пробку на Можайском шоссе из-за аварии. Об этом пишет Telegram-канал »Москва с огоньком» со ссылкой на читателей.

«Читатели жалуются, что на Можайском шоссе на выезде с МКАДа транспортный коллапс из-за ДТП. Люди стоят с самого утра, многие опоздали на работу. Кто-то даже предложил устроить совещание в пробке», — говорится в публикации.

Некоторые москвичи заявили, что такая большая пробка — «это катастрофа». Другие же пожаловались на невозможность воспользоваться туалетом.

До этого сообщалось, что в Москве на МКАД на 49-м километре грузовик с щебнем попал в ДТП.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что на дороге лежит грузовик, который получил серьезные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также на записи видно, что запчасти от транспорта разбросало по проезжей части.

Ранее гаишники попытались поймать мужчину на «Муравье» в Дагестане.

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