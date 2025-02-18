Появилось видео с места ДТП, парализовавшего движение на МКАД

В Москве на МКАД на 49-м километре грузовик с щебнем попал в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

«По предварительным данным, водитель грузовика протаранил отбойник. <…> Движение на месте ДТП все еще затруднено. По дороге рассыпался щебень», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на камеру. На кадрах видно, что на дороге лежит грузовик, который получил серьезные повреждения. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место ДТП и устанавливают все обстоятельства произошедшего. Также на записи видно, что запчасти от транспорта разбросало по проезжей части.

По информации источника, мужчина, который был за рулем грузовика, получил травмы, несовместимые с жизнью.

До этого сообщалось, что движение транспорта осуществляется по двум полосам. В районе аварии возник затор длиной один километр. В Дептрансе водителей призвали искать пути объезда проблемного участка дороги.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.