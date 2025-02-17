Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гаишники не смогли поймать мужчину на «Муравье» в Дагестане

В Дагестане мужчина на «Муравье» смог уйти от гаишников
close
Кадр из видео/Telegram-канал «Readovka»

В Дагестане сотрудники полиции устроили погоню за водителем на мотороллере «Муравей». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Гоночный мотороллер, видимо, что-то очень нагло нарушал, а потому водителем заинтересовались сотрудники ГИБДД. Взмах черно-белого жезла не принес своих плодов, и началась эпичная погоня <…> Водитель мотороллера «Муравей» решил в какой-то момент использовать чит-код и съехать на тротуар», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голубой мотороллер пытается скрыться от патрульного автомобиля на дороге. После этого транспорт заворачивает на тротуар и застревает, водитель вытаскивает мотороллер и уезжает. При этом его пытается догнать инспектор ДПС, которому даже удается схватиться за транспорт, но злоумышленник все равно уезжает.

По информации источника, сотрудникам правоохранительных органов удалось догнать мотороллер.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами