Гаишники не смогли поймать мужчину на «Муравье» в Дагестане

В Дагестане мужчина на «Муравье» смог уйти от гаишников

В Дагестане сотрудники полиции устроили погоню за водителем на мотороллере «Муравей». Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

«Гоночный мотороллер, видимо, что-то очень нагло нарушал, а потому водителем заинтересовались сотрудники ГИБДД. Взмах черно-белого жезла не принес своих плодов, и началась эпичная погоня <…> Водитель мотороллера «Муравей» решил в какой-то момент использовать чит-код и съехать на тротуар», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели инцидент на видео. На кадрах видно, как голубой мотороллер пытается скрыться от патрульного автомобиля на дороге. После этого транспорт заворачивает на тротуар и застревает, водитель вытаскивает мотороллер и уезжает. При этом его пытается догнать инспектор ДПС, которому даже удается схватиться за транспорт, но злоумышленник все равно уезжает.

По информации источника, сотрудникам правоохранительных органов удалось догнать мотороллер.

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