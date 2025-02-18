Автомобильная авария парализовала движение на МКАД

В Москве на МКАД частично перекрыто движение из-за ДТП с грузовиком

Автомобильная авария с участием грузовика произошла на МКАД в Москве. Об этом сообщил столичный Дептранс в своем Telegram-канале.

«На внутренней стороне 49 км МКАД (в районе съезда №48) грузовой автомобиль совершил наезд на металлическое барьерное ограждение. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что движение транспорта осуществляется по двум полосам. В районе аварии возник затор длиной один километр. В Дептрансе водителей призвали искать пути объезда проблемного участка дороги.

До этого сообщалось, что в Челябинской области под Ашой автомобиль Lada Granta столкнулся с грузовиком.

Видеорегистратор большегруза запечатлел момент ДТП. На кадрах видно, как Lada Granta выезжает на встречную полосу движения и врезается в грузовик. По предварительной версии, водитель потерял управление.

По информации источника, за рулем легкового автомобиля был 71-летний мужчина, а его пассажиркой – 72-летняя женщина. Пенсионеры получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.