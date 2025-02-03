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Водителей предупредили о штрафах за долгую «разморозку» автомобилей

Адвокат Кудерко: за прогрев авто более 5 минут в жилой зоне можно получить штраф
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Если долго прогревать машину во дворе многоквартирного дома, можно получить штраф. Об этом заявила «Прайму» адвокат Елена Кудерко.

По ее словам, протокол об административном правонарушении могут составить, если водитель «размораживает» машину дольше пяти минут.

Согласно статье 12.28 КоАП РФ, в этом случае владельца транспортного средства могут оштрафовать на сумму от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб.

«Имейте в виду, что соседи и прохожие могут сообщить о нарушении», — сказала Кудерко.

Она посоветовала парковать машину подальше от окон жилых домов и прогревать машину перед самым выездом.

На прошлой неделе директор по сервису «Рольфа» Юлия Трушкова рассказала «Газете.Ru», что, если зимой мотор не прогревается, это не только снижает комфорт, но и увеличивает расходы на топливо и риск серьезных поломок. Она пояснила, что рабочая температура двигателя — залог его стабильной работы и долговечности.

Ранее были названы самые вредные зимние заблуждения автовладельцев.

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