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Число изъятых у нетрезвых водителей авто выросло почти десятикратно

«Ъ»: число изъятых у нетрезвых водителей авто выросло почти в 10 раз за два года
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Global Look Press

Число автомобилей, изъятых у водителей, уличенных в повторном вождении авто в нетрезвом виде, выросло почти в 10 раз за два года. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Конституционного суда.

В 2022 году Конституционный суд РФ подтвердил обязательный характер компенсации автомобилей за повторное управление транспортом в состоянии опьянения, даже в том случае, если транспортное средство находится в залоге. В первую половину 2024 года было изъято 5800 таких автомобилей. Преимущественно они отправляются в зону СВО.

Также автомобили как орудия преступления с июля 2022 года изымают за повторную езду без прав и многократные выезды на встречную полосу или значительное превышение скорости.

С 1 января нетрезвых водителей без прав в России обязали проходить регистрацию ДНК. Прежде такая мера была обязательна только для приговоренных к лишению свободы за тяжкие или особо тяжкие преступления.

Ранее в Госдуме призвали не допустить «восстания машин» из-за применения ИИ.

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