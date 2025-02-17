Милонов заявил, что «очень переживает» из-за поездок на американской машине

Депутат Госдумы Виталий Милонов «очень переживает» из-за поездок на машинах иностранных брендов и почти всегда ездит на Lada Vesta. Так он прокомментировал «Газете.Ru» публикацию корреспондента кремлевского пула Александра Юнашева о служебных лимузинах Aurus по 40 млн рублей у дверей Госдумы.

«Я в Москве принципиально езжу на Lada Vesta, и когда мне дают другую машину — Ford Mondeo или Hyundai, я очень переживаю из-за этого. Поэтому я почти всегда на Lada Vesta. Честно говоря, я даже не сидел внутри Lada Aura, хотя, наверное, хотел бы. Мне кажется, что Lada в любом это одна из самых дешевых машин, которую можно купить не просто для депутатов, а для руководителей комитетов, я так понимаю. То есть для людей, которые до этого ездили на машинах, которые стоят сейчас действительно огромные деньги — больше 10 миллионов. Поэтому выгода очевидная. Но, опять же, я не вмешиваюсь в хозяйственную деятельность Государственной думы. Еще раз подчеркну, что на Lada Aura депутатов не пересаживали. Это машина для тех, кто раньше ездил на других серьезных иномарках — для руководителей комитетов. А обычные депутаты не ездят на Lada [Aura] сто процентов», — сказал Милонов.

До этого корреспондент кремлевского пула Александр Юнашев выложил видео с парковки Госдумы и заявил, что «приблизиться к народу у избранников не получилось, вместо BMW и Genesis стоимостью около 20–30 млн рублей теперь они ездят на Aurus за 40 млн рублей».

В июле 2023 года председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что депутатам следует использовать в качестве служебных авто только отечественные машины — такие как «Москвич», Lada и Aurus. В августе инициативу поддержал Владимир Путин, который и сам ездит на бронированном лимузине Aurus.

После этого в Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus и «Москвич». Осенью 2024 года туда вошла и Lada Aura — цены на удлиненную версию Vesta стартуют с отметки в 2,6 млн рублей.

Ранее в Госдуме предложили исключить из машин чиновников кожаный салон и функцию массажа.