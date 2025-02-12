Россиян предупредили о подорожании такси

Поездки на такси в России подорожают на 7-19%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Проезд в такси в 2025 году будет дорожать, но темпы роста могут оказаться вариативными в зависимости от населенного пункта: предположительно от 7% до 19%. Во-первых, такая вариативность будет связана с соотношением спроса и предложения в конкретном населенном пункте. Во-вторых, с текущей ценой на такси и ее изменением в 2024 году. В-третьих, цена будет отличаться в зависимости от погодных условий», — отметил экономист.

По его словам, цены на такси могут оказаться еще выше в случае большого подорожания запчастей, автомобилей и бензина. Балынин заключил, что в крупных городах рынок такси является достаточно конкурентным, поэтому спрос и предложение позволят сформировать рыночную цену.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович призвал россиян для экономии на такси чаще пользоваться общественным транспортом или, по возможности, больше ходить пешком.

«Во-вторых, если у вас есть возможности арендовать электросамокат или велосипед, возможно, есть смысл использовать услуги кикшеринга, и, например, до метро или от метро, если метро находится не в шаговой доступности от вашего дома ли офиса, ехать на велосипеде или самокате. То же самое можно сказать о недальних поездках в пределах вашего района. В-третьих, лучше заказывать доставку домой через мобильное приложение — заказы от определенной суммы вам доставят бесплатно. Есть и стандартное правило — не заказывать по будним утрам и вечерам такси, услуги в эти часы пик приблизительно 1,5 раза выше обычного», — посоветовал Калманович.

По данным «Яндекса», в минувшие январские праздники средняя цена поездки в «Яндекс Такси» по России составила 427 рублей (+8% за год). В Москве средний чек достиг 837 рублей (+15% за год).

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