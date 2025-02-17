На видео попал автомобиль Toyota Chaser, который разорвало на части в «жутком» ДТП

В Приморье на видео попал разорванный после ДТП автомобиль Toyota Chaser

В Приморском крае в городе Уссурийск столкнулись Toyota Chaser и Toyota Alphard. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Приморья и Владивостока».

«Жуткое ДТП произошло сейчас в Уссурийске — мужчина лежит на дороге, машину разорвало на части», — говорится в сообщении.

Очевидцы запечатлели последствия аварии. На кадрах видно, что автомобиль Toyota Chaser разорвало на две части, при этом колеса и багажник отбросило на несколько метров. На записи также видно, что запчасти от машин лежат на проезжей части.

По информации источника, авария произошла на въезде в город Уссурийск. Водитель Toyota Chaser не пропустил на повороте встречный Toyota Alphard.

До этого сообщалось, что на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток на въезде в столицу Дальнего Востока произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Движение на участке осуществляется по одной полосе. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее автомобиль ушел под воду вместе с пенсионером в Приморье.