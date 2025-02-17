На въезде во Владивосток произошло массовое ДТП

На федеральной трассе Хабаровск — Владивосток на въезде в столицу Дальнего Востока произошло ДТП с участием девяти автомобилей. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД России по Приморскому краю.

«По предварительной информации, травмирован один человек. Пострадавшая госпитализирована», — говорится в сообщении.

В МВД уточнили, что авария произошла в районе дома № 6 на улице Бийская. Движение на участке осуществляется по одной полосе. Сотрудники ведомства устанавливают обстоятельства произошедшего.

Накануне прокуратура Новоспасского района Ульяновской области начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом. Инцидент произошел на 841-м километре трассы М5 «Урал». Микроавтобус марки «Фиат Дукато» вылетел в кювет. Пострадали несколько человек, в том числе дети.

В этот же день автомобиль Lada Kalina протаранил группу спортсменов на велосипедах на федеральной территории Сириус под Сочи. Наезд произошел у поворота к железнодорожному вокзалу Олимпийского парка, на объездной дороге.

Ранее житель Владивостока протаранил авто возле клуба и ограбил его пассажирку.