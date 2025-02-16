Житель Владивостока протаранил авто возле клуба и ограбил его пассажирку

Во Владивостоке водитель протаранил машину с девушками и ограбил одну из них

Во Владивостоке водитель, не имеющих прав, протаранил автомобиль и ограбил находившуюся в нем девушку. Об этом сообщает Telegram-канал Svodka25.

ДТП произошло возле клуба на улице Суханова. Водитель на чужом автомобиле пытался скрыться от погони и протаранил машину с девушками.

«В машине были пассажиры – две девушки. Водитель сразу же убежал с места аварии, прихватив с собой телефон одной из девушек», — отмечается в публикации.

На видео с места происшествия видно, что у машины девушек разбит левый бок, у стоящего неподалеку белого хетчбэка — передняя часть.

До этого в Новой Москве два товарных поезда разорвали автомобиль каршеринга, застрявший на переезде. Водитель и пассажир успели отбежать в безопасное место и не пострадали.

Ранее на видео попали последствия массового ДТП с 14 автомобилями в Башкирии.