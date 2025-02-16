В Ульяновской области микроавтобус с детьми вылетел в кювет, есть пострадавшие

Прокуратура Ульяновской области начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом

Прокуратура Новоспасского района Ульяновской области начала проверку по факту ДТП с микроавтобусом. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

Инцидент произошел на 841-м километре трассы М5 «Урал». Микроавтобус марки «Фиат Дукато» вылетел в кювет.

Пострадали несколько человек, в том числе несовершеннолетние», — говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются. Ход расследования находится на контроле прокуратуры региона.

7 февраля в Приморском крае автобус с детьми и пенсионерами вылетел в кювет.

По словам очевидцев, ДТП произошло в городе Дальнереченске на улице Первомайской. «КамАЗ» выехал на встречную полосу движения, по которой в этот момент передвигался автобус №8/4, в результате чего транспорт свернул в кювет и избежал лобового столкновения. Местные жители отметили, что сугробы помешали транспорту перевернуться на бок. При этом инспекторов ДПС водители вызывать не стали.

Ранее на видео попало, как автомобиль несколько раз перевернулся из-за собаки во Владивостоке.