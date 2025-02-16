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Под Сочи Lada Kalina врезалась в группу спортсменов-велосипедистов

В Сириусе под Сочи Lada врезалась в группу спортсменов на велосипедах
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Telegram-канал «Типичный Сочи»

Автомобиль Lada Kalina протаранил группу спортсменов на велосипедах на федеральной территории Сириус под Сочи. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

«По словам очевидцев, спортсмены (6-7 человек) двигались с сопровождением, когда их сбила легковушка. Пострадали 4 велосипеда, скорая забрала троих, еще двое спешно покинули место ДТП», — отмечается в сообщении.

Наезд произошел у поворота к железнодорожному вокзалу Олимпийского парка, на объездной дороге. На фото и видео с последствиями ДТП виден фиолетовый седан Lada Kalina с номерами республики Адыгея, у него разбито правое заднее крыло. У ограждения трассы припаркованы несколько разбитых велосипедов. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, виден автомобиль скорой помощи.

Ранее на видео попали последствия массового ДТП с 14 автомобилями в Башкирии.

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