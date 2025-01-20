Трамп заявил, что США водрузят флаг на Марсе

Трамп: США отправят своих астронавтов водрузить флаг США на Марсе

Дональд Трамп заявил, что отправит астронавтов водрузить флаг США на Марсе. Трансляцию выступления президента ведет телеканал C-SPAN.

«На Марсе мы установим звездно-полосатый флаг», — сказал он.

По словам Трампа, США планируют расширять свою территорию, строить свои города и нести свой флаг к «новым и прекрасным горизонтам, идя за своей судьбой к звездам».

Президент утверждает, что Штаты скоро станут «больше», сильнее и «гораздо исключительнее», чем когда-либо.

20 января Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом США. Вступив в должность, он объявил о начале «золотого века Америки», пообещав стране процветание.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

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