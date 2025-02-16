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Россияне увидели в транспортной развязке с постом ДПС в Усть-Лабинске сатанистский символ

В Краснодарском крае жители пожаловались на пентаграмму в развязке с постом ДПС
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Telegram-канал «Mash»

В Краснодарском крае местные жители увидели пентаграмму в дорожной развязке с постом ДПС, сообщает Telegram-канал Mash.

«Дорожная развязка в виде пентаграммы закошмарила жителей Усть-Лабинска Краснодарского края. Настолько, что к борьбе с ней они подключили православных активистов. Общественники внезапно испугались, что круговая с постом ДПС в центре станет точкой сбора сектантов», — отмечается в публикации.

Местные активисты требуют изменить ландшафт. Глава местной ГИБДД отнесся к ситуации с юмором и предположил, что советский архитектор, проектировавший объект, был эзотериком, утверждает Mash, и отмечает, что ДТП в районе развязки происходят редко.

До этого на трассе во Владимирской области из грузовика выпали гробы с телами во время ДТП.

Ранее в Новой Москве два товарных поезда разорвали машину каршеринга, застрявшую на переезде.

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