Россияне увидели в транспортной развязке с постом ДПС в Усть-Лабинске сатанистский символ

В Краснодарском крае жители пожаловались на пентаграмму в развязке с постом ДПС

В Краснодарском крае местные жители увидели пентаграмму в дорожной развязке с постом ДПС, сообщает Telegram-канал Mash.

«Дорожная развязка в виде пентаграммы закошмарила жителей Усть-Лабинска Краснодарского края. Настолько, что к борьбе с ней они подключили православных активистов. Общественники внезапно испугались, что круговая с постом ДПС в центре станет точкой сбора сектантов», — отмечается в публикации.

Местные активисты требуют изменить ландшафт. Глава местной ГИБДД отнесся к ситуации с юмором и предположил, что советский архитектор, проектировавший объект, был эзотериком, утверждает Mash, и отмечает, что ДТП в районе развязки происходят редко.

До этого на трассе во Владимирской области из грузовика выпали гробы с телами во время ДТП.

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