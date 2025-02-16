Во Владимирской области из грузовика после ДТП выпали гробы с покойниками

Во Владимирской области из грузовика после ДТП на трассу вылетели гробы с телами

Во Владимирской области грузовая автошина, перевозившая гробы с телами для кремации, попала в дорожно-транспортное происшествие в окрестностях города Вязники. Об этом пишет kp.ru.

По данным издания, грузовик Mercedes-Benz двигался из Владимира в Нижний Новгород, где должны были кремировать тела. На трассе водитель попал в дорожную аварию, в результате которой грузовик получил повреждения и гробы с покойниками выпали на дорогу. Часть гробов разбилась.

Позже к месту ДТП приехал другой автомобиль, в который перенесли груз из поврежденного грузовика.

Накануне сообщалось, что в Брянской области произошло ДТП с участием электрички. Инцидент произошел между станциями Брасово и Комаричи. Грузовик выехал на рельсы несмотря на то, что в этот момент к месту аварии приближался поезд. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП пострадал пассажир поезда, машинист и сотрудник транспортной безопасности.

Ранее в Красноярске подросток устроил ДТП с автобусом и пострадавшими.