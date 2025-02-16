Два поезда разорвали машину каршеринга в Новой Москве

В Москве два поезда разорвали машину каршеринга на переезде

В поселении Вороновское (Новая Москва) два товарных поезда разорвали автомобиль каршеринга, застрявший на переезде. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Москвы».

«В результате произошло столкновение легкового автомобиля с железнодорожными составами, движущимися в противоположных направлениях. По предварительным данным, водитель и пассажиры автомашины успели покинуть салон до момента столкновения», — отмечается в сообщении.

Инцидент произошел в районе платформы 274-й км Большого кольца Московской железной дороги, уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости». По его данным, каршеринговый Chery Tiggo выехал на переезд на красный свет и в него врезались сразу два товарных состава с контейнерами, которые следовали навстречу друг другу.

Ранее во Владивостоке попал на видео момент ДТП, в котором автомобиль перевернулся, уворачиваясь от собаки.