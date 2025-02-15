В Подмосковье выставили на продажу новый автомобиль «Ока»

В Подмосковье выставили на продажу автомобиль «Ока» с пробегом 100 километров

В Подмосковье продают автомобиль ВАЗ-1111 «Ока» с пробегом всего 100 километров, сообщает Motor.

Выпущен автомобиль «Ока» в 1999 году на Серпуховском автомобильном заводе. Машина оснащена двухцилиндровым карбюраторным 749-кубовым мотором (33 л.с., 50 Нм) и четырехступенчатой механической коробкой передач.

За «капсулу времени» хотят выручить 600 тыс. рублей, однако торг уместен.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжен бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссера Андре Юнебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолет.

Ранее сообщалось, что в России продают новую «Оку» без пробега.