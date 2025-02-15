В Дмитрове продают раритетные грузовики ЗИЛ-130

В подмосковном городе Дмитров распродают советские грузовики ЗИЛ-130, выпущенные в период с 1986 по 1991 год, сообщает Regions.

«Все грузовики изначально приобретались для коллекционных целей, а некоторые даже принимали участие в съемках на знаменитой киностудии «Мосфильм», — говорится в сообщении портала.

Предпочтение отдаётся коллекционерам, согласным на то, чтобы прошлые хозяева ненавязчиво отслеживали судьбу машины. Цены на автомобили начинаются от 750 тыс. рублей.

До этого стало известно, что во Владимирской области выставлен на продажу за 11,5 млн рублей автомобиль Citroen DS 1965 года выпуска.

Автомобиль, предлагающийся к продаже, представляет собой машину после первого рестайлинга. Он снабжён бензиновым мотором 1.9 мощностью 83 л.с. и механической трансмиссией. Привод у автомобиля передний.

Инновационная модель Citroen DS дебютировала на Парижском автосалоне 1955 года и спровоцировала ажиотажный спрос. Автомобиль выпускался до 1975 года. В приключенческой комедии 1964 года «Фантомас разбушевался» режиссёра Андре Юнебеля главный герой скрылся от своих преследователей на Citroen DS, который трансформировался в реактивный самолёт.

Ранее сообщалось, что в России продают новую «Оку» без пробега.