Кроссовер Honda стилизовали под Jeep Cherokee из 90-х

В Токио покажут кроссовер Honda, стилизованный под Jeep Cherokee из 90-х

Японская тюнинг-компания Damd представит на автосалоне в Токио компактный кроссовер Honda WR-V, стилизованный под внедорожник Jeep Cherokee, выпускавшийся в 1990-х годах. Об этом сообщает Carscoops.

«WR-V Reverb имеет полностью переработанную переднюю часть с решеткой радиатора с шестью прорезями и прямоугольными фарами, которые отдают дань уважения классическому Cherokee», — отмечается в публикации.

Решеткой радиатора в стиле Jeep доработки не ограничились: тюнинг-фирма предусмотрела наклейки, имитирующие дерево, для боковин автомобиля. Подобное оформление также было характерно для классических Jeep.

Также автомобиль получил новый капот и передний бампер из неокрашенного пластика. Под капотом доработанной машины стандартные агрегаты от Honda: атмосферный мотор 1.5 на 119 л.с., работающий в паре с вариатором.

Ранее в США угонщик бросил машину после того, как окружающие начали за ним следить.